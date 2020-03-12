أحمد حسن ينفي إصابته بالكورونا

المصدر: (القاهرة - عماد الحسيني)

نفى أحمد حسن «كوكا»، مهاجم منتخب مصر لكرة القدم والمحترف في صفوف فريق أولمبياكوس اليوناني، ما تردد بشأن إصابته بفيروس كورونا المستحدث، وقال في تصريحات له:

«كل ما تردد بشأن ذلك ليس له أي أساس من الصحة»، وأضاف أن رئيس النادي إيفانجيلوس ماريناكيس أصيب بفيروس كورونا، وسوف يخضع الفريق بالكامل إلى الفحوصات الطبية، خصوصا بعد الزيارة التي أجراها رئيس النادي للفريق خلال هذا الأسبوع، وذلك للاطمئنان بعدم انتقال الفيروس لأي لاعب من لاعبي الفريق. وقد أكد رئيس النادي نفسه إصابته بالفيروس عبر حسابه على موقع «إنستغرام»، وأوضح أنه كان لزاماً عليه إخبار كل من حوله بذلك وأنه يتبع جميع التعليمات الطبية.