جراحة ناجحة لعبد الله أنور في ألمانيا

المصدر: أبوظبي- محمد صادق

أجرى عبد الله أنور مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، أول من أمس، عملية جراحية ناجحة في ألمانيا، وذلك للعلاج من إصابة في العضلة الضامة، التي كان قد تعرض لها اللاعب، وغيبته عن المشاركة مع الفريق في المباريات الأخيرة. واطمأن الجهازان الإداري والطبي للفريق على حالة اللاعب الذي من المنتظر أن يبدأ برنامجاً تأهيلياً عقب عودته.

ويستعد الوحدة لمواجهة الظفرة بعد غد السبت على ملعب الأخير في الجولة التاسعة عشرة من دوري الخليج العربي. من جهة أخرى زار مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي العين برئاسة الدكتور مطر الدرمكي، فهد مسعود عضو مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم، مدير الفريق الأول، وذلك بعد عودته من رحلة العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، وأعرب فهد مسعود عن شكره وامتنانه للمبادرة واللفتة الطيبة من أسرة نادي العين.