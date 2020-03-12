فليك يطالب بـ«حق الفيتو»

المصدر: (ميونخ - د ب أ)

طالب هانزي فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، بأن يكون للمدير الفني حق الاعتراض في انتقالات اللاعبين في ناديه.

وفي تصريحات لصحيفة «شبورت بيلد» الألمانية، قال فليك (55 عاماً): «ثمة نقطتان مهمتان من وجهة نظري، الأولى هي أنه يجب أن يكون للنادي فلسفة تتعلق بالطريقة التي يريد أن يلعب بها كرة القدم وبما نسعى من أجله، ولهذا يتم إحضار المدير الفني الذي يُوْثَق بأنه سينفّذ هذه الفلسفة».

وأضاف فليك: «النقطة الثانية تتعلق باللاعبين المنوط بهم إكمال القائمة أو تعزيزها، وعندما يتعلق الأمر بوافدين جدد وتعزيزات، فيجب من وجهة نظري أن يكون للمدير الفني حق الفيتو». كان فليك تولى تدريب بايرن، مطلع نوفمبر الماضي، خلفاً لنيكو كوفاتش، وأُعْلِن في ديسمبر الماضي أنه سيستمر حتى نهاية الموسم على الأقل. وثمة توقعات بأن بايرن يرغب في الاحتفاظ بخدمات المساعد السابق ليواكيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، لفترة طويلة، وقد أشار كارل-هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي لبايرن، إلى هذا الأمر أخيراً.