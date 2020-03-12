الاعتداء على حكم في الدوري السوداني

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

ألغى الحكم ياسر الله جابو، مباراة الفلاح العطبراوي وضيفه أهلي مروي، في شوطها الأول، نتيجة الاعتداء على الحكم المساعد.

وتوقفت مباراة الفلاح العطبراوي وأهلي مروي في شوطها الأول، نتيجة للاعتداء على الحكم المساعد، من قبل مشجع لفريق الفلاح، بجسم صلب، ليسقط الحكم على الأرض مغشياً عليه، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى. وتوقف اللعب لمدة (40) دقيقة، بعدها ألغى الحكم ياسر الله جابو، المباراة المتوقفة. وأثارت الأحداث التي صاحبت مباراة الفلاح عطبرة وضيفه الأهلي مروي، في بطولة الدوري الممتاز، والتي جرت بملعب عطبرة، ردود أفعال كبيرة في الوسط الرياضي.

ورفض مدرب الفلاح عطبرة، صلاح أحمد آدم، تحميل فريقه مسؤولية ما جرى في المباراة، مشيراً إلى أن التصرف فردي، وأن من قام بالحادثة يوجد حالياً في السجن. وقال المدرب صلاح أحمد آدم، في تصريحات عقب الواقعة: ما حدث في مباراتنا لا علاقة لجمهور الفلاح به، وإنما تصرف فردي من مشجعٍ واحد.