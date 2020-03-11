«البريميرليغ» يعوّض الجمهور ببث مجاني

المصدر: (لندن - وكالات)

أشارت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إلى أن أندية الدوري الإنجليزي، عقدت اجتماعات مع المحطات التلفزيونية الناقلة للدوري، من أجل الاتفاق على بث المباريات مجاناً، في حال إقامتها دون جمهور. وذكرت الصحيفة أنه في حال حرمان الجمهور من حضور المباريات، مع استمرار تفشي فيروس كورونا، يمكن بث المباريات على الهواء مباشرة مجاناً. ورغم أن الحكومة البريطانية أبلغت مسؤولي رابطة الدوري الممتاز، بأنه «لا يوجد مبرر لإقامة الأحداث الرياضية دون جماهير أو إلغائها»، إلا أنه تم الطلب من الأندية ، وضع خطط طارئة لخوض المباريات دون جماهير.