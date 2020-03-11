بدء ترشيحات «جائزة فاطمة بنت مبارك»

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

كشف مجلس أبوظبي الرياضي وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية عن فتح باب الترشيحات لجائزة فاطمة بنت مبارك العالمية للرياضة أمام الفئات المشمولة بالجائزة من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، لتكريم التميّز والتفوق الرياضي وأصحاب الإنجازات في عالم الرياضة النسائية يوم 17 نوفمبر المقبل بقصر الإمارات في العاصمة أبوظبي بحضور أبرز الأسماء والشخصيات الرياضية العالمية.

وتعد الجائزة أحد أكثر الجوائز الدولية تميزاً في المنطقة، وهي تستقطب أنظار الوسط الرياضي العالمي وتكرّم الإنجازات الرياضية خلال كل أربع سنوات . وأوضح عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بأن جائزة فاطمة بنت مبارك العالمية للرياضة البالغ قيمتها 1.25 مليون درهم، تشكل منصةً عالمية تجمع أهم وأبرز الشخصيات والأسماء الرياضية للاحتفاء بالتميز.