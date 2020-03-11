مايويذر يرغب في شراء نيوكاسل

المصدر: (لندن - وكالات)

أعلن الملاكم الأمريكي المعتزل فلويد مايويذر عزمه دخول عالم الاستثمار الرياضي، وذلك من خلال التفكير في شراء نادي نيوكاسل الإنجليزي.

وذكرت مصادر أن مايويذر يرغب في شراء حصة في النادي الإنجليزي، وذلك على الرغم من عدم وجود أي مفاوضات رسمية. ويزور مايويذر إنجلترا من أجل المشاركة في حدث ترويجي، ولدى سؤاله عما إذا كان مهتماً بشراء النادي قال الملاكم البالغ 43 عاماً: «إن فريق نيوكاسل لكرة القدم لا يصدق، وإذا رغبت الجماهير هنا في أن أشتري النادي أخبروني بذلك، وأنا أخبركم الآن أنني على استعداد لذلك، والنادي مذهل ويستحق الكثير».