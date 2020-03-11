رئيس الاتحاد السوداني: قرار «كاس» عبثي

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

قال الدكتور كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني، في تصريحات لـ«البيان الرياضي»، إن القرار الصادر من محكمة التحكيم الرياضية «كاس»، بقبول استئناف المريخ ضد قرار الاتحاد السوداني، هو قرار «عبثي»، لا علاقة له بالقوانين.

مضيفاً أن الاتحاد السوداني لن يستأنف ضد القرار، ولكن سيقوم فقط بتوجيه مذكرة لرئيس محكمة التحكيم الرياضي، يشرح من خلالها كل الثغرات التي صاحبت قرار المحكمة، وأنه تجاوز صريح للوائح الاتحاد السوداني، وتجاوز لخصوصية واقعه الذي لا يشبه الواقع الأوروبي، وشدد على أنهم سيرفقون في المذكرة، أن قرار «كاس» ، الذي صدر بعد عام ونصف، لم يجد ما يسنده في اللوائح، فاتخذ قراراً (عبثياً).