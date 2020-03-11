«بطولة» وراء إيداع رونالدينيو السجن

المصدر: عواصم ـ وكالات

أثارت صحيفة «إكسترا» البرازيلية، الشكوك بشأن السبب الحقيقي لإيداع البرازيلي رونالدينيو السجن، على الرغم من موافقة النيابة في باراغواي، على إطلاق سراحه.

وأضافت الصحيفة: يبدو أن الأمر مرتب، خاصة بعد تصريحات مفوض الشرطة بلاس فيرا، التي أكد خلالها إقامة بطولة داخل السجن بكرة القدم للصالات.

وقال المفوض: «لا نتوقع مشاركة رونالدينيو، لكننا نريده أن يحضر». وتساءلت الصحيفة عن سر تزامن موعد إقامة البطولة داخل السجن، مع هذا التوقيت بالذات، وشكك البعض في أنه تم توريط رونالدينيو في هذه القضية، من أجل الظهور في السجن خلال البطولة التي ستقام هناك.