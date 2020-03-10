بهادر أكبر لاعب يهز الشباك

المصدر: (القاهرة - وكالات)

تمكن اللاعب المصري عز الدين بهادر، لاعب فريق 6 أكتوبر، من تدوين اسمه في سجلات التاريخ بعدما أصبح أكبر لاعب يسجل في مباراة، متخطياً رقم الياباني ميورا مباراة كرة قدم رسمية، وبات على أعتاب كتابة التاريخ كأكبر لاعب عرفته اللعبة على الإطلاق.

وسجل بهادر هدفه في مرمى فريق جينيس. وقال صاحب الـ75 عاماً إنه كان قريباً من عدم المشاركة مع فريقه بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل المباراة بأيام.

وأضاف: «كنت قلقاً من عدم المشاركة، ولكن المدرب دفع بي منذ بداية اللقاء ولعبت 90 دقيقة كاملة والفريق كان خاسراً بهدفين قبل أن أتمكن من تسجيل هدف فريقي الوحيد ، حكم المباراة منح فريقي ركلة جزاء ، وسددتها بنجاح لأدخل بذلك موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر لاعب يسجل في مباراة رسمية». وأوضح، أنه بذلك تخطى الرقم المسجل باسم اللاعب الياباني ميورا صاحب الـ53 عاماً.