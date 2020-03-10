مريخ الفاشر يبدأ من جديد بعد مأساة الحريق

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

قال محسن سيد المدير الفني لفريق مريخ الفاشر في تصريحات عن وضع الفريق بعد حادث الحريق الذي راح ضحيته اللاعب المصري الشاب محمد هيثم العيسوي: نعود إلى مدينة الفاشر وكلنا أمل ببدء مرحلة جديدة بعد مأساة الحريق.

من جهة أخرى أرسل الاتحاد السوداني التذاكر إلى محمد عبد الرحمن لاعب المنتخب ومحترف أهلي بوعريريج الجزائري للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني تأهباً لمباراة غانا، وأكد الاتحاد أن الدوري الممتاز لن يتوقف، بسبب تفريغ مجموعة اللاعبين الذين سيتم اختيارهم لبرنامج إعداد المنتخب لمباراتي غانا، ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.