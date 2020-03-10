كرة بـ«هوية مصرية» في الدوري الممتاز

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تسلّم أطقم ملابس حكام جديدة، وكرات مخصصة للدوري المصري، اعتباراً من الأسبوع المقبل، إلى جانب الاتفاق على تسلم زي المنتخبات الوطنية، بما فيها الأطقم التي سيظهر بها المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو في مايو المقبل وذلك بعد التعاقد مع شركة «بوما» للملابس الرياضية التي قامت بتصميم ثلاثة آلاف كرة مصممة خصيصاً للدوري المصري، بألوان وتصميم الهوية المصرية، على أن يحصل الاتحاد المصري على حقه القانوني في بيع أي عدد منها، إضافة إلى 1000 كرة مجانية.