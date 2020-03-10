موسم تونسي للنسيان أفريقياً وعربياً

المصدر: (تونس - صالح قادري)

خرجت الأندية التونسية خالية الوفاض هذا الموسم من المسابقات الأفريقية والعربية. في كأس الكونفدرالية الأفريقية، غادر اتحاد بنقردان، والنادي الصفاقسي الفائز باللقب خمس مرات، باكراً منذ الدور السادس عشر، أي قبل دخول دوري المجموعات. كما فشل الترجي التونسي للمرة الثانية على التوالي في التتويج بكأس السوبر الأفريقي عقب خسارته أمام الزمالك المصري (1-3).

أما في رابطة الأبطال فإن الترجي التونسي والنجم الساحلي لم يتخطيا دور الثمانية، برغم أن كليهما قد أنهى دور المجموعات في طليعة مجموعته، إذ خسر الأول أمام الزمالك المصري، والثاني في مواجهة الوداد البيضاوي المغربي. ومن المصادفات أن الفريقين الترجي التونسي والنجم الساحلي قد انسحبا من سباق بطولة الكأس العربية باكراً برغم أن كليهما قد سبق له التتويج بها.