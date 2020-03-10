تجربة ليفربول تحرم كان من يونايتد

المصدر: (برلين - وكالات)

كشف الألماني الدولي إيمري كان، لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، أنه كان قد تلقى في فترة الانتقالات الشتوية الماضية ثلاثة عروض من أندية إنجليزية. وقال كان: تلقيت ثلاثة عروض من البريميرليغ أهمها عرض من نادي مانشستر يونايتد. وأضاف: لكنني لم أفكر لثانية واحدة في هذه العروض بسبب ماضيي في ليفربول، وشعرت بميل شديد نحو بوروسيا دورتموند.

وكان لاعب الوسط قد انتقل من يوفنتوس تورين الإيطالي مطلع العام الجاري إلى دورتموند بنظام الإعارة قبل أن يضمه النادي الألماني إليه في منتصف فبراير الماضي بموجب عقد يستمر حتى 2024.

وأوضح كان: أردت أن أنتقل إلى نادٍ يمكن أن أكون مهماً بالنسبة له وتكون هناك حاجة إليّ، وهذا هو الحال في دورتموند. واستطرد كان: بوروسيا يناسبني بشكل جيد، وبالعكس، والمال، نعم هذا أمر مهم لكنه ليس كل شيء.