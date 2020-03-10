دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بدون جمهور

المصدر: (باريس - وكالات)

قالت وزيرة الرياضة الفرنسية روكسانا ماراسينيانو في مؤتمر صحفي، أمس، إن جميع مباريات دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم ستقام بدون جمهور أو بحضور ألف شخص بحد أقصى حتى 15 أبريل المقبل بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الوزيرة الفرنسية، أمس، أيضاً تأجيل آخر ست مباريات لمنتخب بلادها في بطولة الأمم الست للرجبي في مواجهة إيرلندا بسبب الخوف من العدوى أيضاً. في الأثناء قالت قيادة شرطة باريس إن المباراة بين سان جيرمان بطل فرنسا وضيفه بروسيا دورتموند في دوري الأبطال غداً ستقام خلف أبواب مغلقة ودون جمهور خوفاً من انتشار فيروس كورونا.

وستقام المباراة في استاد بارك دي برينس بالعاصمة الفرنسية وهي تأتي في إياب دور 16 من البطولة الأوروبية الأولى للأندية. وفاز دورتموند 2-1 في لقاء الذهاب في الشهر الماضي.