ميسي.. إنجاز تاريخي

المصدر: (عواصم - وكالات)

أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، أفضل هداف في تاريخ الدوريات الخمسة الكبرى، بعد أن فك الشراكة مع منافسه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس. وأحرز ميسي هدف الفوز الوحيد لبرشلونة في مرمى ضيفه ريال سوسيداد، أول من أمس ضمن الجولة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وذكرت شبكة «أوبتا» المتخصصة في جمع ونشر الإحصائيات الرياضية، أن ليونيل ميسي وصل إلى هدفه رقم 438، وأحرزها جميعها خلال 474 مباراة، متجاوزاً كريستيانو رونالدو، الذي سجل 437 هدفاً في 540 مباراة مع الأندية التي لعب لها، وهي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، وفريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي. ويتربع ليونيل ميسي على عرش صدارة هدافي الليغا الإسبانية في الموسم الحالي برصيد 19 هدفاً.