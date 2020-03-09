خبرة الوحشي في خدمة «البحر الأحمر»

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

أصدرت الجمعية التأسيسية لاتحاد البحر الأحمر وخليج عدن للشطرنج في ختام اجتماعاتها في أبوظبي، قراراً بتعيين الدكتور عبدالله بن سالم الوحشي رئيساً تنفيذياً لاتحاد البحر الأحمر وخليج عدن للشطرنج، الذي تم إعلان تأسيسه على أرض الإمارات.

وأكد الدكتور هشام الجندي رئيس الاتحاد، أن قرار التعيين واستحداث المنصب الجديد يأتي في إطار حرص الاتحاد على الاستفادة من الخبرة العملية والتجربة الإدارية المتميزة للدكتور الوحشي والاستفادة من الفرص المتاحة وإدارة الجودة وتطوير عمليات الحوكمة والاستثمار والتسويق وتنمية الموارد من أجل تحقيق انطلاقة قوية .