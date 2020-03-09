أزمة متعب تكشف جماهيريته

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

تعاطفت الجماهير المصرية مع عماد متعب، نجم منتخب مصر والأهلي السابق، بعد أن تعرض لأزمة صحية في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، وأرسلت الجماهير برقيات «حب» إلى متعب على مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين له السلامة ونشر البعض عدداً من أهداف اللاعب ، مؤكدين أنه مهاجم متميز يصعب تكراره ونسيان إنجازاته.

وتعرض متعب الملقب بـ«القناص»، إلى أزمة صحية أثناء لعب مباراة كرة ودية مع أصدقائه، ووقع مغشياً عليه ما تطلب نقله إلى أحد المستشفيات، إلا أن حالته الصحية استقرت، بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة وأثبتت عدم وجود خطورة عليه، وغادر المستشفى صباح أمس.