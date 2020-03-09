«الشباب» يقتحمون الدوري السوداني

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

أصبح مجاهد الأمين لاعب فريق الشباب بنادي الهلال السوداني، اللاعب الثاني بعد لاعب فريق الأهلي عطبرة منتصر (موتي) يشارك في مباريات الدوري السوداني الممتاز بعمر (16) سنة، وجاءت مشاركة لاعب الهلال مجاهد مع الهلال في مباراة الفريق الأخيرة أمام الرابطة كوستي، والتي حسمها الهلال لصالحه بخمسة أهداف، وسبقه بالمشاركة كأصغر لاعب في تاريخ الدوري السوداني الممتاز بعمر 16 عاما أيضا لاعب فريق الأهلي عطبرة منتصر الصغير (مونتي)، في مباراة فريقه أمام هلال الفاشر في الدور الأول كسبها الأهلي بهدفين نظيفين.