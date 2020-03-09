«الأرقام القياسية» عنوان بطولة فزاع للغوص الحر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهدت النسخة الرابعة عشرة من بطولة فزاع للغوص الحر الحياري، والتي نظمها وأشرف عليها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، واختتمت أول من أمس في مجمع حمدان بن محمد الرياضي بدبي تحطيم عدد من الأرقام القياسية.

وحقق البولندي ماتيوس مالينا رقماً قياسياً شخصياً هو الأفضل له في مسيرته في هذا التخصص، بالنظر لكونه يحمل أرقاماً قياسياً عالمية متعددة في مجالات الغوص الأخرى، ليتوج بالمركز الأول في الفئة المفتوحة بزمن قدره 10 دقائق و10 ثوانٍ و15 جزءاً من الثانية، وجاء بالمركز الثاني الكرواتي فيلانو زانكي بتسع دقائق و21 ثانية و17 جزءاً من الثانية، وثالثاً الكرواتي جوران كولاك الذي سبق له الفوز باللقب في نسخ ماضية، بزمن قدره 9 دقائق و18 ثانية و34 جزءاً من الثانية.

وحقق العُماني إبراهيم السليطني رقماً قياسياً في فئة المواطنين والخليجيين ليتوج بلقب هذه الفئة بزمن قدره 7 دقائق و58 ثانية و88 جزءاً من الثانية، وبالمركز الثاني الكويتي حسن الشراح بـ6 دقائق و20 ثانية و27 جزءاً من الثانية، وثالثاً السعودي طارق الزهيري بخمس دقائق و30 ثانية و22 جزءاً من الثانية.

وفي فئة الناشئين، سجل الكويتي علي حسن الشراح زمناً قياسياً شخصياً في مشاركته الأولى بالحدث، لينال المركز الأول بـ3 دقائق و44 ثانية و65 جزءاً من الثانية، وجاء ثانياً الإماراتي سهيل هاشم المرزوقي بثلاث دقائق و15 جزءاً من الثانية، وبالمركز الثالث عبدالعزيز حسين المرزوقي بدقيقتين و57 ثانية و99 جزءاً من الثانية.

وأكد حمد الرحومي، رئيس اللجنة المنظمة أن نجاح هذه النسخة من البطولة إنما يعود للخبرات المتراكمة التي بات يمتلكها جميع أركان الحدث من مشاركين وفرق عمل، حيث يؤدي كل فرد دوره على أحسن واجب من أجل إظهار البطولة بهذا الرونق والترتيب الخاص، وما زاد من التشويق هو تقارب المستويات في هذه النسخة وعدم القدرة على التكهن بهوية الفائز حتى انتهى آخر مشارك.

وبلغت الجوائز المالية المقدمة لفئتي الخليجيين والمفتوحة، 150 ألفاً للمركز الأول و70 ألفاً للثاني و30 ألفاً للثالث و20 ألفاً للرابع و10 آلاف للخامس و9 آلاف للسادس و8 آلاف للسابع و7 آلاف للثامن و6 آلاف للتاسع و5 آلاف للعاشر، فيما حصل في فئة الناشئين صاحب المركز الأول على 50 ألف درهم، والثاني 30 ألفاً، والثالث 15، ومن الرابع للعاشر جائزة عبارة عن 5 آلاف درهم لكل مشارك، بمجموع إجمالي للجوائز المالية للبطولة بلغ 760 ألف درهم.