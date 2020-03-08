قيمة ديمبلي تنخفض 50 مليون يورو

المصدر: (عواصم - وكالات)

انخفضت القيمة التسوقية للفرنسي عثمان ديمبلي نحو 50 مليون يورو، وأثرت كثرة الإصابات التي تطارد اللاعب الفرنسي منذ انتقاله إلى برشلونة، على القيمة السوقية له بشكل كبير وفق ما ذكرت تقارير أمس.

وبحسب موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في نشر القيم السوقية للاعبي كرة القدم، فإن القيمة السوقية لديمبلي انخفضت منذ فبراير في العام الماضي وحتى الآن من 120 إلى 70 مليون يورو، حسبما نقلت صحيفة «آس» الإسبانية.

وكان برشلونة قد أعلن في فبراير الماضي، أن مهاجمه الدولي الفرنسي ديمبلي سيغيب عن الملاعب لمدة 6 أشهر بسبب إصابته بقطع في وتر الفخذ الأيمن. وتعرض ديمبلي لست إصابات في عام 2019، ليغيب عن 63 مباراة رسمية مع برشلونة.