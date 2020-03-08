شبيبة القيروان.. 5 مدربين في الموسم

المصدر: (تونس - صالح قادري)

تتواصل إقالات المدربين في الدوري التونسي، وقد جاء الدور على الشبيبة القيروانية لتقيل رفيق المحمدي وتعوضه بابن النادي نور الدين النابلي، ليكون المدرب الخامس الذي يشرف على تدريب الفريق في الموسم الحالي. من جهته عوض محمد الكوكي زميله ماهر القيزاني في تدريب نجم المتلوي، ويكون الكوكي المدرب الثالث على رأس الفريق في الموسم الحالي.

وهكذا انتشرت ظاهرة إقالة وتغيير المدربين في الدوري التونسي، حيث عرفت معظم الأندية تغيير المدربين على الأقل لمرة واحدة هذا الموسم، عدا ثلاثة أندية فقط من بين 14 نادياً في بطولة الدوري التونسي، حافظت على مدربيها في هذا الموسم، وهي أندية الترجي التونسي، والنادي الأفريقي، والاتحاد المنستيري.