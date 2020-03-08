«غاز الضحك» يقتل بطل أوكرانيا للشطرنج

المصدر: (كييف - وكالات)

عثر على بطل أوكرانيا للشطرنج 2013، ستانيسلاف بوغدانوفيتش، وزوجته ألكسندرا فيرنيغورا، متوفيين في شقة بالعاصمة الروسية موسكو.

وقالت الشرطة المحلية، إن سبب الوفاة، حسب المعطيات الأولية، هو التسمم بعد استنشاقهما غاز أوكسيد النيتروز، والمعروف أيضاً باسم «غاز الضحك». وتواصل الجهات المختصة إجراء الفحوصات والتحقيقات، وسيتم تشريح الجثتين من قبل الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة.

يذكر أن ستانيسلاف بوغدانوفيتش، حصل على لقب بطل أوكرانيا للشطرنج السريع في عام 2013، وحصل على لقب الأستاذ في لعبة الشطرنج في أوكرانيا عام 2017. كما كانت ألكسندرا أيضاً لاعبة شطرنج، وحصلت على المرتبة 1861 في التصنيف العالمي.