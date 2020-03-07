البرازيل تواجه مصر ودياً في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، عن خوض مباراتين وديتين أمام المنتخب المصري الأولمبي، في الإمارات استعداداً لأولمبياد طوكيو 2020.

وأكد الاتحاد البرازيلي، أن فريقه الأولمبي سيخوض المباراة بكامل نجومه أمام الفراعنة، والتي ستقام يومي 23 و29 مارس في أبوظبي، ضمن الأجندة الدولية للفيفا.

وكان المنتخب المصري الأولمبي، توج بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا للمرة الأولى في تاريخه، والتي نظمتها مصر منتصف العام الماضي.

وستغادر بعثة المنتخب المصري، إلى الإمارات يوم 22 من شهر مارس لخوض معسكر مغلق يتخلله مباراتين وديتين، على أن تعود البعثة يوم 31 من نفس الشهر.