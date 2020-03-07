وفاة 9 لاعبين بينهم شقيق نجم ليفربول بحادث مروري في غينيا

المصدر: وكالات

لقي 9 لاعبين بينهم شقيق نجم ليفربول الإنجليزي نابي كيتا بحادث مروري مروع في غينيا فيما.

وذكر بيان للاتحاد الغيني لكرة القدم أن حافلة نادي "إيتوال دي غينيا" فريق دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، تعرضت لحادث مروري أليم في مدينة واكاريا، أدى إلى مصرع 9 لاعبين، وإصابة باقي لاعبي الفريق بإصابات خطيرة.

وبحسب البيان فقد تأكد أن إلمامي كيتا شقيق لاعب خط وسط فريق ليفربول الإنجليزي، نابي كيتا كان من ضمن اللاعبين التسعة الذين لقوا مصرعهم خلال الحادث.

وأسفر الحادث الذي وقع بالقرب من العاصمة الغينية كوناكري عن إصابة 18 شخصا، حيث كان الفريق مسافرا إلى مدينة كانكان لمواجهة فريق كارفاموريا في دوري الدرجة الثانية بغينيا.

وكشف مدير النادي أن حافلة الفريق تعرضت للحادث بسبب عطل في المكابح ما أفقد السائق السيطرة على الحافلة.