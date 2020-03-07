«شراعية 60» على شواطئ دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تشهد شواطئ دبي بداية من الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم، تظاهرة رياضية تراثية بحرية مع منافسات سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة سباقات الموسم الرياضي البحري 2019 ـ 2020.

وأكملت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كافة التجهيزات لانطلاقة المنافسات اليوم بالتنسيق مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، والتي تقف وراء إنجاح التظاهرة، ومن بينها القيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني وجهاز حماية المنشآت الحيوية، والسواحل (قيادة السرب الرابع) وسلطة مدينة دبي الملاحية ومراسي بي أند أو. ويجمع السباق اليوم 90 سفينة على متنها ما يزيد على 2000 بحار سيجسدون ملحمة الآباء والأجداد في رحلة العودة من موسم الغوص في الماضي، وذلك بين أجمل الوجهات البحرية في الخليج العربي، حيث سينطلق السباق من عمق مياه الخليج العربي باتجاه خط النهاية قبالة شواطئ جميرا وتحديداً (برج العرب) حيث من المتوقع أن تزيد المسافة على 20 ميلاً بحرياً.