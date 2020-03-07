«ألتراس» تهدد بوقف مباريات «بوندسليغا»

المصدر: برلين - أ.ف.ب

واصلت مجموعات ألتراس المشجعين في البوندسليغا حربها المفتوحة مع الاتحاد الألماني لكرة القدم، بإعلانها أمس، نيتها مواصلة عملياتها الاحتجاجية في نهاية الأسبوع الحالي، وإيقاف مباريات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري.

وقالت ألتراس «فرازتسينن دويتشلاند» في بيان: «سنقوم بإيقافات جديدة للمباريات» في إشارة للتوقفات المؤقتة التي شهدتها مباراتا هوفنهايم مع بايرن ميونيخ، وأونيون برلين مع فولفسبورغ نهاية الأسبوع الماضي. واضطر الحكام إلى وقف المباراتين بسبب رفع لافتات مهينة بحق مالك هوفنهايم الملياردير ديتمار هوب ووالدته. وتأتي الاحتجاجات المتزايدة بحق هوب، بعد منع مشجعي دورتموند من حضور مباريات فريقهم على ملعب هوفنهايم.