الزعابي يشارك في «أوروبية الداوثلون»

المصدر: بونتا أومبريا - البيان الرياضي

يخوض لاعب منتخب الإمارات للترايثلون فارس الزعابي تحدياً جديداً اليوم بمشاركته في فئة المحترفين في البطولة الأوروبية للداوثلون 2020، التي تقام اليوم بمدينة بونتا أومبريا الإسبانية، بمشاركة 27 لاعباً محترفاً من 13 دولة.ويصنف فارس الزعابي بين أفضل لاعبي الترايثلون المشاركين، حيث يحتل المرتبة السادسة من بين 27 لاعباً محترفاً في الحدث، وعلى الصعيد العالمي يحتل المرتبة 53 من 314 لاعباً عالمياً، حسب تصنيف الاتحاد الدولي للترايثلون.

ويذكر أن البطولة الأوروبية للداوثلون 2020 تعد أحد أنواع السباقات الثلاثية ويتكون من الجري لمسافة 5 كلم وركوب الدراجات الهوائية 10.4 كلم ثم الجري لمسافة 2.5 كلم.