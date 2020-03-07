فايلر يتجاهل تصريحات بيتسو

القاهرة - عماد الحسيني

أكد السويسري رينييه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي المصري، أنه لا يلتفت إلى التصريحات التي يطلقها بيتسو موسمياني المدير الفني لصنداونز، بشأن إمكانية تكرار الفوز بخماسية على الأهلي، وذلك عندما يلتقي الفريقان اليوم، في جنوب أفريقيا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسبق لفريق صنداونز تحقيق فوز كبير، على الأهلي بخمسة أهداف، عندما استضافه في النسخة الماضية من البطولة، وألمح المدير الفني للفريق الجنوب أفريقي، إلى قدرة فريقه على تكرار الفوز، وحجز بطاقة التأهل على ملعبه، برغم خسارته ذهاباً في القاهرة.

وأوضح فايلر في الاجتماع الخاص بالمباراة، أنه لا يركز مع الإعلام في جنوب أفريقيا، وأن هزيمة الأهلي بخماسية دون رد الموسم الماضي، هي مباراة انتهت بكل تفاصيلها، وهو ينظر الآن للبطولة الحالية.