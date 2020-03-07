تجميد أنشطة اتحاد المصارعة والجودو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

قرر اتحاد المصارعة والجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي تجميد نشاطه الرياضي لجميع الفئات بناء على التوجيهات الصحية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك حتى إشعار آخر، حيث يأتي القرار في إطار الجهود العالمية للحد من انتشار الفيروس، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وذلك انطلاقاً من حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والجماهير من عشاق الألعاب القتالية، وذلك ضمن التعليمات الاحترازية التي تقوم بها كافة الجهات المعنية لحماية المجتمع من المواطنين والمقيمين، من أجل السلامة العامة، مع مخاطبة كافة الأندية الأعضاء بضرورة تنفيذ ذلك القرار على الفور.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي إن القرار يشمل كافة البطولات المحلية والبطولة الخارجية والمعسكرات، ما عدا برنامج إعداد ومشاركات المنتخب الأول للجودو المتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.