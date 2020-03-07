مانيه يطالب بعلاج جراح «الأسبوع الأسود»

حض المهاجم السنغالي ساديو مانيه زملاءه في ليفربول لمداواة جراح «الأسبوع الأسود» الذي يعد أسوأ أسبوع للفريق الإنجليزي هذا الموسم، من أجل شحذ الهمم والاقتراب أكثر من إحراز لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، عندما يستقبلون بورنموث المتواضع اليوم في افتتاح المرحلة 29. ومُني رجال المدرب الألماني يورغن كلوب بخسارة موجعة أمام واتفورد المهدد بالهبوط بثلاثية نظيفة الأسبوع الماضي، في أول هزيمة لهم في الـ «بريميرليغ» بعد 44 مباراة.

وبعد انتهاء حلم الفريق الأحمر بمعادلة إنجاز أرسنال وإنهاء الموسم دون أية خسارة في الدوري، سقط أمام مضيفه تشلسي صفر-2 الثلاثاء مودعاً الدور الخامس من مسابقة الكأس، ليعيش أسوأ فترة منذ بداية الموسم، بدأها بخسارته على أرض اتلتيكو مدريد الإسباني صفر- 1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يحمل لقبه. ويحتاج ليفربول إلى أربعة انتصارات إضافية ليتوّج ببطولة يلهث وراءها منذ العام 1990. وكان كلوب مستعداً للتضحية بمسابقة الكأس، عندما أراح نجومه، المصري محمد صلاح، البرازيلي روبرتو فيرمينو، ترنت الكسندر-ارنولد والحارس البرازيلي أليسون بيكر في ملعب ستامفورد بريدج. (لندن - أ.ف.ب)