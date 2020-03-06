بوراوي: من المسؤول عن ضم الجزيرة لعموري

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكد المحلل الفني رضا بوراوي أنه ليس متحاملاً على عمر عبد الرحمن نجم ولاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة، ولم يتهم اللاعب بأنه السبب في إخفاقات الفريق الموسم الحالي، مشيراً إلى أنه تحدث عن أداء اللاعب من وجهة نظر فنية، ومدى الإضافة التي حققها مع الفريق منذ انضمامه بداية الموسم الحالي.

ورد بوراوي على تصريحات أحمد سعيد، المشرف العام على فريق الجزيرة، التي أكد خلالها أن هناك تعمداً للهجوم على لاعبي الجزيرة والتقليل من مجهوداتهم والتشكيك في قدراتهم قائلاً: «عندما انتقدت فريق الجزيرة وما يقدمه «عموري» مع الفريق هناك من اتفق معي في الرأي، والبعض الآخر فهم حديثي بشكل خطأ، فلست متحاملاً على عمر عبد الرحمن، ولم أضع إخفاق الجزيرة على اللاعب، وأنه السبب في نتائج الفريق، ولكني تحدثت عن مدى استفادة النادي بتعاقده معه في ظل وجود لاعبين بنفس المواصفات، وهما خلفان مبارك وعبدالله رمضان، وقلت من المسؤول عن ضم عموري؟».

وأضاف: «مشرف الفريق قال إن عموري بالأرقام، رابع أفضل اللاعبين صناعة للفرص بـ 38 فرصة تهديف، وأنا أسأل أين هي هذه الفرص؟ لم أتهم عموري بالتقصير، وذكرت أن الجزيرة لم يكن بحاجة للاعب، لأنه يملك اثنين من صناع اللعب بنفس المواصفات».