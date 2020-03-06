«ريمونتادا» هاجس مصري ومغربي في «الأبطال»

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

يتوجس الزمالك والأهلي المصريان والرجاء والوداد البيضاويان المغربيان «ريمونتادا» مضيفيهم الترجي التونسي حامل اللقب في العامين الأخيرين وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي الديمقراطي والنجم الساحلي التونسي، وذلك في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم، الذي ينطلق اليوم بلقاء قمة الترجي والزمالك.واستغلت الأندية الأربعة عاملي الأرض والجمهور على أكمل وجه ذهاباً، ففاز الزمالك على الترجي 3-1، والأهلي على صنداونز والرجاء على مازيمبي والوداد على النجم الساحلي بنتيجة واحدة 2-صفر.