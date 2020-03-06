فنزويلية تطالب بالمساواة عبر الملاكمة

المصدر: كراكاس - أ.ف.ب

تعمل الملاكمة الفنزويلية تايونيس سيدينيو، من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين في صالة التدريب على هذه الرياضة، حيث ترى أنه يمكن التغلب على كره النساء.وهي تحمل رسالة للنساء والفتيات في العالم بأسره، تنص على ضرورة الإيمان بقدراتهن لتجاوز كل العوائق.

وتقول: «حان الوقت للاعتراف بالنساء، على قدم المساواة مع الرياضيين الذكور، ونحن سننجح في تحطيم هذا الحاجز».

وقد مثلت سيدينيو، التي تمارس الملاكمة في وزن 49 كيلوغراماً، بلادها في بطولة العالم للملاكمة في 2019.

وتؤكد وهي واقفة تحت ملصق كبير مع صورة لها وعبارة «الملاكِمة الذهبية»، «يمكن للنساء القيام بأمور رائعة، إلا أننا أرغمنا على الاقتناع بكذبة قديمة، مفادها أننا دمى جميلة».

وهي تفوقت في الفنون القتالية، لكن تملكها بعد ذلك شغف بالملاكمة، ما جعلها تتخلى عن الكاراتيه.

وتوضح الرياضية التي فازت بلقبين في أمريكا الجنوبية «ما إن بدأت الملاكمة، حتى أحببتها، وأغرمت بها، وأرفض فكرة أنها لست رياضة للنساء».

إلا أنها واجهت التشكيك في فنزويلا، حيث تأمل بـ «تحطيم» فكرة أن الملاكمة حكر على الرجال.

وتضيف قائلة «والداي قدما الدعم لي، إلا أن بعض الجيران والأقارب قالوا لي، كيف تقدمين على ذلك؟ هذه لعبة للرجال».وتشدد على أن النساء «قادرات على القيام بأمور كثيرة (في مجالات غير مرحب بهن فيها)، وليس فقط في الملاكمة».