«حقوق الإنسان» ترفض استئناف بلاتيني

المصدر: ستراسبورغ - أ.ف.ب

رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمس، طلب الاستئناف المقدم من قبل الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشال بلاتيني، معتبرة أن إيقافه لمدة أربع سنوات عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم في نهاية عام 2015 كان «مبرراً».

ورأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في بيان، أنه «بالنظر إلى خطورة المخالفات المرتكبة، والمنصب الرفيع الذي كان بلاتيني يشغله في عالم كرة القدم، والحاجة إلى استعادة سمعة اللعبة والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فإن العقوبة المفروضة لا تبدو مفرطة، ولا تعسفية».

وأوقف بلاتيني (64 عاماً) لاعب منتخب فرنسا السابق الذي ترأس «يويفا» بين 2007 و2015، عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لثمانية أعوام في منتصف ديسمبر 2015، لتقلص بعدها إلى ستة أعوام بالاستئناف ثم إلى أربعة من قبل محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، وذلك بسبب قبوله دفعة مشبوهة عام 2011 بقيمة مليوني دولار عن عمل استشاري قام به عام 2002 للرئيس السابق للاتحاد الدولي للعبة السويسري جوزيف سيب بلاتر الموقوف بدوره ستة أعوام، دون أن يكون مرتبطاً معه بعقد مكتوب.