الحجز على قناة الهلال السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

حجزت نيابة مكافحة الفساد السودانية على المعدات الخاصة بقناة نادي الهلال السوداني بسبب بلاغ جنائي بالرقم 248/‏2019 تحت المادة 177 من القانون الجنائي وقانون مكافحة الفساد، وجاءت حيثيات البلاغ في عقد قناة النادي بين شركة الهلال وشركات الكاردينال رئيس مجلس إدارة النادي، وأن بنود العقد تعطي شركات الكاردينال نسبة 80% من ملكية القناة و20% لشركة الهلال، وأكد المصدر أن البلاغ يتضمن أيضاً القيمة المالية لمعدات القناة، والتي تم تقييمها من شركات الكاردينال بمبلغ 800 ألف دولار، فيما جاء في حيثيات البلاغ أن قيمتها لا تتجاوز 200 ألف دولار، هذا وخاطبت نيابة مكافحة الفساد الإدارة القومية السودانية للبث بانتداب مهندس مختص لأغراض تصنيف معدات قناة نادي الهلال.