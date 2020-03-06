المغرب ضمن الأكثر خضوعاً لمراقبة المنشطات

المصدر: باريس - أ.ف.ب

أعلنت وحدة نزاهة ألعاب القوى التابعة للاتحاد الدولي للعبة، أمس، إضافة المغرب ونيجيريا إلى قائمة الدول الأكثر خضوعاً للمراقبة في تعاطي المنشطات، معززةً التزاماتهما في مجال مكافحة المنشطات قبل أقل من خمسة أشهر من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.وتصنِّف وحدة النزاهة الدول المنضوية تحت لوائها إلى ثلاث فئات هي ألف (الأعلى خطورة في مجال المنشطات)، باء وجيم (الأدنى خطورة). ولحق المغرب ونيجيريا بالبحرين وبيلاروسيا وإثيوبيا وكينيا وأوكرانيا في الفئة «ألف»، فيما تم استبعاد روسيا بسبب المنشطات منذ نوفمبر 2015.

وتخضع البلدان المصنفة في الفئة «ألف» لالتزامات أكثر صرامة في مكافحة المنشطات، ويتعين عليها على الخصوص ضمان أن يخضع كل من رياضييها الذين تم اختيارهم للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2020 إلى ثلاثة اختبارات مفاجئة للكشف عن المنشطات خارج المسابقات في الأشهر العشرة التي تسبق الألعاب.