«السلة» الأمريكية تنافس في دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقد مجلس دبي الرياضي، اتفاقية شراكة مع مؤسسة فالكون وشركة انسبايروس الرياضية، لتنظيم «بطولة كرة السلة الكلاسيكية في دبي»، التي يتنافس فيها نخبة لاعبي دوري كرة السلة الأمريكية للجامعات من الدرجة الأولى، وذلك بالتعاون مع مترو أتلانتك أثلتيك كونفرنس.ووقع الاتفاقية سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وغاريث ماغواير رئيس شركة انسبايروس الرياضية، وغريغ سبول المدير التنفيذي لمؤسسة فالكون، بحضور عدد من مديري الإدارات والأقسام بالمجلس.

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: «سعداء بإضافة حدث عالمي جديد مثير، إلى أجندة الفعاليات السنوية لمجلس دبي الرياضي، وستسهم هذه البطولة في تعزيز التنوع الذي يحرص عليه مجلس دبي الرياضي».

وتقام البطولة لأول مرة في المنطقة بدبي، خلال الفترة 25 إلى 27 نوفمبر 2021، وتستضيف فعالياتها ملعب قاعة كوكاكولا أرينا. ويشارك في البطولة 8 من أفضل فرق الدوري الأمريكي لكرة السلة للجامعات، يتم توزيعها على مجموعتين.