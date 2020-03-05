إحالة ملف محمد صلاح لـ«الخماسية»

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

أحال شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، ملف مشاركة محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، إلى اللجنة الخماسية، التي تدير اتحاد كرة القدم المصري، برئاسة عمرو الجنايني، وذلك بعد أن طلب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، ملفاً كاملاً عن المنتخب الأولمبي وكل ما يتعلق باللاعبين وبرنامج الإعداد للأولمبياد من معسكرات ومباريات ودية.

ويرغب كلوب في دراسة الموقف كاملاً بشأن مشاركة صلاح في الأولمبياد، المقرر إقامتها صيف العام الجاري، وأكد غريب أنه يتم حالياً إعداد هذا الملف بكل تفاصيله، وهو ما يعتبر خطوة نحو مشاركة صلاح في البطولة.