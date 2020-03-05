لاعبو الزمالك يصلون إلى تونس بالكمامات

المصدر: تونس - صالح قادري

وصل لاعبو الزمالك المصري إلى تونس لمواجهة الترجي في إياب دوري أبطال أفريقيا، حاملين الكمامات، كإجراء احترازي، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأكد عضو مجلس إدارة النادي، هاني زادة، أن كل ما تردد عن تغيير فندق الإقامة، الذي وقع علية الاختيار غير صحيح، مشدداً على عدم قلق الوفد المصري من فيروس كورونا.وأكد هاني زادة، على ضرورة اتباع الإجراءات المناسبة لتأمين وحماية البعثة واللاعبين. وأضاف أن ما تردد حول التخوف من فيروس كورونا، لن يؤثر في تركيز اللاعبين، وتابع: العلاقة جيدة بين جماهير الترجي التونسي والزمالك المصري، وقد وجدنا تأميناً مناسباً للبعثة، وكل ما تردد عن وجود احتقان جماهيري قبل المباراة غير صحيح.