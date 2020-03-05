تأسيس «شطرنج البحر الأحمر وخليج عدن»

شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي، ميلاد وتأسيس «اتحاد البحر الأحمر وخليج عدن للشطرنج»، في قصر الإمارات، وذلك على هامش اجتماعات كونغرس الاتحاد الدولي للشطرنج.وعقد أول اجتماع لاتحادات الشطرنج بدول البحر الأحمر وخليج عدن بحضور أركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي نائب رئيس وزراء روسيا السابق، والدكتور هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري، والدكتور صبري عبد المولى سلام رئيس الاتحاد اليمني، وكيفلاي سياري رئيس اتحاد إريتريا، ومحمد عبد الله نائب رئيس اتحاد الصومال، وعبد الله بن سالم الوحشي ممثلاً عن الاتحاد السعودي للشطرنج، وممثلي اتحادات السودان وجيبوتي، وخالد حسن درار مندوب إريتريا الدائم لدى الاتحاد الدولي. (أبوظبي - وام)

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