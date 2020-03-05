«الأولمبية» ترحب بتأجيل الألعاب الخليجية

تلقت اللجنة الأولمبية الوطنية خطاباً رسمياً من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشأن تأجيل موعد انطلاق دورة الألعاب الخليجية الثالثة بدولة الكويت، والتي كان مقرراً إقامتها خلال الفترة (4 – 14) من أبريل المقبل، وذلك بصورة نهائية على أن تقام خلال ديسمبر من العام الجاري في موعد يتم تحديده لاحقاً.وأكدت اللجنة دعمها الكامل لكل القرارات الرامية للحفاظ على صحة الرياضيين، من خلال إعادة النظر في توقيت إقامة الأحداث الرياضية، والتعاون مع الدول المستضيفة للخارجية منها، انطلاقاً من حرصها التام على تعزيز الجانب الصحي وعدم انتشار الأمراض والإصابات بين المشاركين في الفعاليات بكل أنواعها. وأكد محمد بن سليم أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية أن اللجنة تقف جنباً إلى جنب مع كل الجهات الرياضية والعامة، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا الموجود حالياً. (دبي - البيان الرياضي)

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