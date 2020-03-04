«دبي للشراعية 60 قدماً» تنطلق السبت

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في الجولة الثانية من سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي سينظمه النادي يوم السبت المقبل، ضمن رزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي الحالي، ويعد السباق المرتقب البروفة الأخيرة لاختبار جهوزية السفن والمحامل قبل وقت كافٍ وطويل استعداداً للمشاركة في سباق القفال الثــــــلاثين والذي يقــــــــام برعــاية ودعـــــــم ســـــمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتــــوم نائب حاكم دبي وزيـــر المــالية يوم 30 مـــايو المقبل.