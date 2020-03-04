نوال إبراهيم.. تألّق وراء الكاميرا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أسهمت قنوات دبي الرياضية في تقديم تغطية مميزة واستثنائية لبطولة دبي الدولية للتنس التي أقيمت خلال الفترة من 17 ولغاية 29 فبراير الماضي.

وعبرت حنان البلوشي التي تولت مسؤولية الإشراف على تغطية الحدث العالمي عن بالغ سعادتها بنجاح هذا الحدث العالمي الكبير الذي أقيم في دانة الدنيا وحظي باهتمام عالمي كبير. ونالت نوال إبراهيم المصورة «المواطنة» الكثير من الثناء من قبل المخرجة العالمية الأسترالية المسؤولة عن نقل بطولات التنس.

وقالت نوال: عملنا كفريق طوال أيام البطولة، بحماس ورغبة من أجل تقديم أفضل صورة للعالم.