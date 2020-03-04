بطولة المصارف.. الرياضة في خدمة الخير

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تنطلق بعد غدٍ مباريات دور الـ16 من بطولة كرة القدم للمصارف 2020 الخيرية التي ينظّمها اتحاد مصارف الإمارات ، وتشارك المصارف في البطولة بهدف المساهمة في عمل خيري، حيث سيتم التبرع بجميع العائدات لصالح مشاريع إنسانية لجمعية الهلال الأحمر. وتأهل إلى دور الـ 16 ، بنك رأس الخيمة ، وبنك مصر، وإتش إس بي سي، و أبوظبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، ودبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، و الشارقة الإسلامي، وبنك الهلال، و ستاندرد تشارترد، و كريدي أجريكول، و أبوظبي الإسلامي، و دبي التجاري، وبنك المشرق، وبنك الشارقة.