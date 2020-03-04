رونالدو يحظر «ترانسفير ماركت»

المصدر: (عواصم - وكالات)

كشف موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص بإحصاءات وانتقالات اللاعبين وتحديد قيمة نجوم كرة القدم عن حظر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس له على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر حساب الموقع تغريدة على «تويتر»، أكد فيها أن «الدون» لم يكن سعيداً بالقيمة السوقية الجديدة له حسب تصنيف الموقع والبالغة 75 مليون يورو فقط. ونشر الموقع تقريرا حول أغلى نجوم الكرة تحت قيادة وكيل اللاعبين جورج مينديش وفشل في الإشارة للنجم البرتغالي بسبب الحظر.

من ناحية أخرى كشفت تقارير إعلامية ، عن نقل دولوريس أفييرو، والدة رونالدو، إلى أحد المستشفيات، أمس، وبحسب التقارير، فإن والدة رونالدو أصيبت بجلطة دماغية، وتم نقلها إلى أحد مستشفيات جزيرة ماديرا في البرتغال.