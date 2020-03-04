بن مجرن يشيد بـ«أثقال غرب آسيا»

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

أشاد سلطان بن مجرن رئيس اتحاد رفع الأثقال، بالنجاحات الكثيرة لبطولة غرب آسيا التي نظمتها الدولة مؤخراً، والأرقام القياسية التي تحققت، بمشاركة 222 شخصاً ومن بينهم 150 لاعباً ولاعبةً من الكبار والشباب والناشئين مثلوا النخبة من 15 دولة آسيوية.

وتقدم ابن مجرن نيابة عن جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بجزيل الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، لرعاية سموه البطولة، التي تمثل محطة مهمة في طريق التأهل إلى «طوكيو 2020»، وأضاف إن حصاد منتخباتنا 30 ميدالية ملونة، جاء وسط منافسة نجوم ونجمات هذه الرياضة بالقارة، وهي أكبر دليل على العمل الجاد الذي يشهده اتحاد اللعبة.