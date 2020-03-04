«ترايثلون الإمارات» على الطريق الصحيح

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أكدت جمعية الإمارات لرياضة الترايثلون، أن مستوى لاعبي الإمارات في تحسن مستمر نتيجة إقبالهم في الفترة الأخيرة على التدريب والمشاركة في المسابقات المجتمعية التي تنظم في مختلف إمارات الدولة، وأن الجمعية تتطلع لأن يستمر اللاعبون على هذه الهمة حتى الموسم المقبل، والوصول إلى منصات التتويج محلياً وإقليمياً ودولياً، وأثنت الجمعية على الدعم الكبير الذي حظي به دواثلون عجمان الذي أقيم مؤخراً من دائرة التنمية السياحية بعجمان، وعلى رأسهم الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس الدائرة الذي حرص على الحضور شخصياً والمشاركة في السباق محققاً فريقه المركز الأول لفئة الفرق، والثناء موصول إلى صالح الجزيري مدير عام الدائرة لتعاونه مع الجمعية ومع الشركة المنظمة ولسعيه الدؤوب على تنظيم الفعاليات الرياضية في إمارة عجمان.