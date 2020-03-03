تعيين عبد المنعم باه قائماً بأعمال الأمين العام للكاف

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

عين الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" المدير التجاري عبد المنعم باه قائماً بأعمال الأمين العام للاتحاد بعد مناقشات أجرتها لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الثلاثاء .

وقال "الكاف" على موقعه الرسمي اليوم " بناءً على طلب الرئيس ، شرعت لجنة الطوارئ اليوم في تعيين باه بالإجماع بمنصب الأمين العام للمنظمة ، بعد قبول استقالة معاذ حاجي ، والذي تقدم باستقالته من منصبه أمس."

وتابع " يملك الأعضاء ثقة تامة في باه ، الذي أظهر قدراته العالية منذ انضمامه إلى "كاف" ، وخاصةً خلال بطولة توتال كأس الأمم الأفريقية مصر 2019.

وباه سيتولى مهام منصبه بصورة فورية وحتى الاجتماع التالي للجنة "كاف" التنفيذية.

في الوقت نفسه ، سيستمر باه في شغل منصب المدير التجاري ، وهو المنصب الذي يشغله منذ يونيو 2018.

وكان "الكاف" اكد أمس استقالة معاذ حاجي التي جاءت بعد أقل من عام على توليه المنصب، وذلك لأسباب شخصية.

وغادر حاجي المنصب وسط اضطرابات كبيرة تواجه كرة القدم الإفريقية.

وكان حاجي تولى المسؤولية في أبريل الماضي خلفاً للمصري عمرو فهمي، الذي أقيل بعد أن وجه اتهامات بالفساد إلى رئيس "الكاف" أحمد أحمد أمام لجنة القيم التابعة للاتحاد الدولي (فيفا).

