شكوى «العرب» لا تقلق الهلال السوداني

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

وصف نادي الهلال السوداني الشكوى التي تقدم بها نادي حي العرب بورتسودان بـ(زوبعة في فنجان)، وأكدت دائرة الكرة بالهلال أن مشاركة اللاعب دفع الله منصور في لقاء الفريقين أول من أمس سليمة، وكسب الهلال اللقاء بهدف نظيف ضمن مباريات الدوري الممتاز، وكشف متحدث باسم نادي الهلال في تصريحات صحافية أن ناديه لا يمكن أن يقع في مثل هذه الأخطاء، مطالباً جماهير الهلال بعدم القلق، وتقدم نادي حي العرب بشهادة ميلاد ورقم وطني للاعب، أوضحت أنه من مواليد عام ١٩٩٩ ومسجل في كشف الهلال بمواليد عام ٢٠٠٢.

وقال سكرتير نادي حي العرب النور باشري في تصريحات: (شكوانا سليمة وهي نفس شكوى طبنجة لاعب المريخ)، وأضاف: (قدمنا مستندات أصلية وننتظر منحنا ست نقاط من مباراتي القمة). من جهة أخرى قال الفاتح باني، رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات باتحاد كرة القدم السوداني، إن قرار محكمة التحكيم الرياضية، منح المريخ لقب الدوري المحلي في 2018، بدلاً عن الهلال، يعد ملزماً. وأضاف باني: ولكننا سنتريث في تتويج المريخ رسمياً، حيث يتطلب ذلك توضيحاً نهائياً من الأمانة العامة لاتحاد الكرة السوداني.